На тлі напружених відносин із очільником Міноборони Пітом Гегсетом міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл подав президенту Дональду Трампу заяву про відставку.

Міністр армії США подав у відставку через розбіжності із Гегсетом

Як пише видання The Wall Street Journal, Дрісколл залишить посаду вже найближчими днями, до того ж, від своїх обов’язків відійде й його заступник Дейв Фіцджеральд. Після цього в армії США не буде жодного цивільного чи військового керівника, затвердженого Сенатом.

Відомо, що розбіжності між Дрісколлом та Гегсетом стосувались розвитку збройних сил та кадрових рішень щодо звільнення низки високопоставлених офіцерів.

Зараз дивляться

Варто зауважити, що вже деякий час виконувачем обов’язків начальника штабу є генерал Крістофер ЛаНев. Це сталося відколи Гегсет звільнив його попередника, генерала Ренді Джорджа.

Речниця Білого дому Анна Келлі подякувала Дрісколлу за роботу, відзначивши його внесок у підвищення боєздатності армії.

Міністр Дрісколл надзвичайно ефективно просував програму голови Штатів “Зробимо Америку знову сильною” у Міністерстві армії, показуючи видатне лідерство під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на бойовій готовності та летальності, допомагаючи в переговорах між РФ та Україною та багато іншого.

Завдяки його роботі разом із головнокомандувачем та міністром війни армія США стала потужнішою, ніж будь-коли”.

Минулого тижня Дрісколл був присутній на церемонії відставки генерала Кріса Донаг’ю у Форт-Брегг – той очолював американські війська в Європі, поки Гегсет не понизив його посаду, фактично закінчивши військову кар’єру генерала.

Як інформує WSJ, відхід Донаг’ю представили як частину ширшої кампанії Гегсета зі скорочення загальної кількості генералів та адміралів на 10%, а кількості посад для чотиризіркових генералів та адміралів – на 20%.

Частина республіканців також не підтримує кандидатуру ЛаНева на посаду начальника штабу сухопутних військ, яку схвалює Гегсет. Це означає, що він може не отримати схвалення у Сенаті у разі висування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.