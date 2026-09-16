У Палаті представників США мають проголосувати за імпічмент міністра оборони Піта Гегсета у зв’язку з військовими діями проти Ірану. Ініціатором процедури став республіканець від штату Кентуккі Томас Массі.

Про це повідомляє The Hill.

Імпічмент Гегсета: коли відбудеться голосування

Зазначається, що Массі виніс на розгляд Палати представників статті імпічменту проти Гегсета за “тяжкі злочини та проступки”.

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Конгресмен надав своїй резолюції привілейований статус. Така процедура змушує Палату представників винести документ на голосування, яке за регламентом має відбутися протягом двох днів.

Массі стверджує, що Гегсет порушив присягу підтримувати та захищати Конституцію США, а також конституційний обов’язок забезпечувати виконання законів, зокрема щодо ведення війни.

Крім того, конгресмен звинуватив очільника Пентагону у зловживанні повноваженнями Міністерства оборони.

Водночас поки невідомо, чи отримає ініціатива Массі достатню підтримку серед республіканців.

Конгресмен і раніше намагався обмежити можливості адміністрації президента Дональда Трампа продовжувати військові дії проти Ірану. Зокрема, вносив резолюції щодо воєнних повноважень, які мали обмежити такі дії без дозволу Конгресу.

Палата представників уже ухвалила дві резолюції щодо воєнних повноважень. Під час голосування кілька республіканців виступили всупереч позиції керівництва своєї партії та підтримали їх разом із демократами.

Відповідно до Резолюції про воєнні повноваження, президент США має припинити несанкціоновану Конгресом військову участь країни протягом 60 днів, якщо законодавці офіційно не оголосять війну або іншим чином не схвалять операцію.

Для безпечного виведення американських військ президент може отримати додаткові 30 днів.

Як у Пентагоні відреагували на ініціативу щодо Гегсета

У Міністерстві оборони США стали на захист Гегсета, назвавши його “лідером-реформатором”.

Прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив, що за керівництва Гегсета американський арсенал став сильнішим, а бойовий дух і показники набору до Збройних сил США перебувають на рекордно високому рівні.

За його словами, очільник Пентагону також скоротив бюрократію, створив умови для інновацій та забезпечив потреби американських військових.

Вілсон додав, що Міністерство оборони продовжить працювати відповідно до бачення Гегсета.

Конфлікт Массі з Гегсетом

Массі, який неодноразово критикував президента Дональда Трампа, у травні програв республіканські праймеріз у Кентуккі Еду Галрейну, якого підтримував американський президент.

Гегсет особисто приїжджав до Кентуккі, щоб підтримати Галрейна – колишнього бійця “морських котиків” та головного суперника Массі.

Під час передвиборчої кампанії очільник Пентагону критикував конгресмена, називаючи його обструкціоністом.

– У якийсь момент протистояння всьому стає виправданням для того, щоб нічого не досягати, – заявляв Гегсет.

Галрейн зрештою переміг Массі на праймеріз, завершивши його спробу переобратися до Палати представників.

Нагадаємо, Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл подав у відставку на тлі конфлікту з очільником Пентагону Пітом Гегсетом, пишуть західні ЗМІ.

Разом із ним посаду залишив і заступник Дейв Фіцджеральд – після цього в армії США не залишилося жодного керівника, затвердженого Сенатом.

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