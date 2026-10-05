Российская Федерация продолжает постоянно наносить удары по украинской столице и призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Несмотря на эти заявления, США будут самостоятельно определять уровень безопасности и порядок работы своей дипломатической миссии.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции.

Позиция США по работе посольства в Киеве

Госсекретарь США подчеркнул, что призывы со стороны РФ по эвакуации иностранных представительств продолжаются уже не первый месяц.

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— Россия уже несколько месяцев призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Мы там посольство и сами будем определять, безопасно ли им там находиться, — подчеркнул Рубио.

Глава Госдепа добавил, что американская сторона ежедневно анализирует состояние безопасности каждой своей дипломатической миссии в мире. Если ситуация в Киеве существенно изменится и возникнет реальная угроза для американских дипломатов, тогда США пересмотрят свою позицию.

Дипломатические миссии ЕС остаются в Киеве

Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по городу.

В ответ на это спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что делегация ЕС продолжает работать в Киеве в обычном режиме без изменений.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что все 25 государств-членов Евросоюза, у которых есть свои представительства в Киеве, а также Консультативная миссия ЕС, остаются работать в украинской столице.

Посол отметила, что очередные угрозы дипломатическим миссиям со стороны РФ являются свидетельством разочарования Кремля из-за отсутствия преимущества на поле боя и попытки заставить партнеров уменьшить поддержку Украины.

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