США сами будут решать, закрывать ли посольство в Киеве: Рубио о дерзких призывах РФ
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет самостоятельно оценивать уровень безопасности и решать вопросы работы своего посольства в Киеве, несмотря на призывы России.
- Посольства стран ЕС также остаются работать в украинской столице, игнорируя угрозы РФ.
Российская Федерация продолжает постоянно наносить удары по украинской столице и призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Несмотря на эти заявления, США будут самостоятельно определять уровень безопасности и порядок работы своей дипломатической миссии.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции.
Позиция США по работе посольства в Киеве
Госсекретарь США подчеркнул, что призывы со стороны РФ по эвакуации иностранных представительств продолжаются уже не первый месяц.
— Россия уже несколько месяцев призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Мы там посольство и сами будем определять, безопасно ли им там находиться, — подчеркнул Рубио.
Глава Госдепа добавил, что американская сторона ежедневно анализирует состояние безопасности каждой своей дипломатической миссии в мире. Если ситуация в Киеве существенно изменится и возникнет реальная угроза для американских дипломатов, тогда США пересмотрят свою позицию.
Дипломатические миссии ЕС остаются в Киеве
Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по городу.
В ответ на это спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что делегация ЕС продолжает работать в Киеве в обычном режиме без изменений.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что все 25 государств-членов Евросоюза, у которых есть свои представительства в Киеве, а также Консультативная миссия ЕС, остаются работать в украинской столице.
Посол отметила, что очередные угрозы дипломатическим миссиям со стороны РФ являются свидетельством разочарования Кремля из-за отсутствия преимущества на поле боя и попытки заставить партнеров уменьшить поддержку Украины.