Російська Федерація продовжує постійно завдавати ударів по українській столиці та закликає іноземних дипломатів залишити Київ. Попри ці заяви, США самостійно визначатимуть рівень безпеки та порядок роботи своєї дипломатичної місії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції.

Позиція США щодо роботи посольства в Києві

Держсекретар США наголосив, що заклики з боку РФ щодо евакуації іноземних представництв тривають вже не перший місяць.

Зараз дивляться

— Росія вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити Київ. Ми маємо там посольство і самі визначатимемо, чи безпечно їм там перебувати, — наголосив Рубіо.

Очільник Держдепу додав, що американська сторона щоденно аналізує стан безпеки кожної своєї дипломатичної місії у світі. Якщо безпекова ситуація в Києві зазнає суттєвих змін і виникне реальна загроза для американських дипломатів, тоді США переглянуть свою позицію.

Дипломатичні місії ЄС залишаються в Києві

Раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ та пригрозило новими масованими ударами по місту.

У відповідь на це речник Європейської комісії Крістіан Віганд заявив, що делегація ЄС продовжує працювати в Києві у звичайному режимі без змін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що всі 25 держав-членів Євросоюзу, які мають свої представництва в Києві, а також Консультативна місія ЄС, залишаються працювати в українській столиці.

Посол зауважила, що чергові погрози дипломатичним місіям із боку РФ є свідченням розчарування Кремля через відсутність переваги на полі бою та спробою змусити партнерів зменшити підтримку України.

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