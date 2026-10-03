Министерство иностранных дел Украины не получало никаких уведомлений или запросов от иностранных дипломатических миссий по поводу их возможного перемещения из столицы.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, комментируя соответствующие материалы в иностранных СМИ.

В МИД отрицают планы по эвакуации посольств

Спикер МИД опроверг данные о возможной эвакуации дипломатических миссий из Киева и выразил удивление источников подобных публикаций.

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— Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. По состоянию на данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не получали, — подчеркнул он.

Что сообщали западные медиа

Заявление спикера МИД стало реакцией на публикацию британской газеты The Guardian. Издание, ссылаясь на анонимного высокопоставленного западного дипломата в Киеве, заявило, что Россия якобы планирует атаковать инфраструктуру, чтобы “заморозить Киев и отбросить его в каменные сутки”.

В издании отметили, что публично дипломаты декларируют намерение оставаться в украинской столице, понимая, что их выезд стал бы пропагандистской победой для РФ и создал бы ложное впечатление, что Украину оставили.

В то же время издание со ссылкой на двух топ-дипломатов сообщает, что частно якобы разрабатываются планы на случай чрезвычайных ситуаций по переносу посольств во Львов или на восток Польши в случае целенаправленных атак РФ на иностранные представительства.

— Ситуация, очевидно, быстро ухудшается, — цитирует издание одного из дипломатов.

Стоит отметить, что часть западных посольств уже выезжала из Киева накануне начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, после чего вскоре вернулась к работе в столице.

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