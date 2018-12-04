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Протесты во Франции: власти объявят мораторий на подорожание топлива

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение акцизов на топливо.

Во Франции объявят мораторий на повышение цены на топливо, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, премьер-министр объявит о нескольких типах мер для предотвращения протестов в стране. Речь идет о  моратории на повышение акцизов на дизельное топливо и бензин, запланированное с 1 января, а также консультации по заработной плате.

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3 декабря правительство провело консультации о том, как реагировать на требования людей.

Напомним, 16 ноября французы вышли на протесты из-за подорожания бензина. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоит евро семьдесят, то есть, 53 грн.

Фото: istockphoto.com.

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