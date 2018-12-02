Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить ухудшения ситуации в стране из-за массовых протестов.

Об этом сообщает france24.

В субботу группы людей в масках, одетые в черное поджигали автомобили и здания в центре Парижа, грабили магазины, разбивали окна и устраивали потасовки с полицией.

Беспорядки потрясли также города и поселки по всей Франции – от Шарлевиля Мезьера на северо-востоке до Нанта на Западе и Марселя на юге.

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– Мы должны подумать о мерах, которые могут быть приняты, чтобы эти инциденты больше не повторялись, – сказал пресс-секретарь правительства Бенджамин Гриво Europe 1 radio.

Когда пройдет рассмотрение вопроса не сообщается.

Напомним, 16 ноября французы вышли на протесты из-за подорожания бензина. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоит евро семьдесят, то есть, 53 грн.

Фото: Twitter.