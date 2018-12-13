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Саммит ЕС: новых санкций против РФ не будет – СМИ

Европейский Союз предложит помощь украинским регионам, которые пострадали от действий РФ в Азовском море, но новых санкций против России не будут.

Евросоюз не будет вводить новые санкции против России, сообщает издание Euractiv со ссылкой на проект выводов саммита в Брюсселе.

По информации  издания, в проекте нет упоминаний о рассмотрении новых санкций против России из-за отсутствия согласия между странами ЕС. Однако дипломаты рассчитывают на продление санкций, срок которых истекает в январе.

Немецкий дипломат подтвердил, что в ЕС отсутствует консенсус по введению новых санкций против РФ за действия в Азовском море.

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Также в ЕС готовят финансовую помощь  для районов Восточной Украины, которые испытывают негативный эффект из-за того, что РФ мешает свободному судоходству в Азовском море.

Всего около 10 государств-членов ЕС поддерживают введение новых санкций против России.

Напомним, ситуация в Керченском проливе была жестко осуждена Европарламентом. 12 декабря 433 депутата поддержали возможное введение новых санкций против России.

Фото: dreamstime.

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