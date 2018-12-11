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Факти / Україна / Атака на Азові. Литва закликає країни ЄС посилити санкції проти РФ/

Атака на Азове. Литва призывает страны ЕС ужесточить санкции против РФ

Литва призвала страны ЕС расширить санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе.

Соответствующая резолюция была опубликована на сайте парламента.

Литва предлагает составить конкретный список требований, невыполнение которых будет грозить России расширением санкционного пакета в газовом, нефтяном и финансовом секторах, в том числе исключением РФ из системы SWIFT.

– Российская Федерация преднамеренно совершает последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского Союза и НАТО, их государств-членов и критиков Кремля и перешла “красную линию” в Керченском конфликте, – говорится в документе.

Предлагается следующий список требований:

  • передать Керченский пролив под контроль ООН;
  • допустить миротворческие миссии ООН на оккупированные и контролируемые РФ территории;
  • освободить всех украинских политзаключенных и военнопленных.

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Напомним, что агрессию России в Керченском проливе, а именно захват украинских моряков, уже осудили 34 страны-члены ІМО.

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