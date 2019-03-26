27 марта в парламенте Великобритании проголосуют за разные варианты действий по выходу из Евросоюза.

Парламент Великобритании проголосует за разные варианты действий по выходу из ЕС.

Такую поправку предложил бывший член Консервативной партии Оливер Летвин. Ее поддержали 329 депутатов, против проголосовали 302.

Читайте: Евросоюз согласился отложить Brexit – дата

Чтобы поддержать поправку в отставку подали три министра: министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.

Отмечается, что 27 марта депутаты смогут проголосовать за более мягкий Brexit, таможенный союз с Евросоюзом и еще один референдум. Однако точные варианты, которые вынесут на голосование неизвестны.

К слову, в СМИ Великобритании призвали премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, чтобы парламент поддержал соглашение с ЕС о Brexit.