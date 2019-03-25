Британские СМИ призывают Терезу Мэй уйти в отставку, чтобы обеспечить поддержку соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй – это единственный шанс обеспечить поддержку соглашения по Brexit.
Как сообщают СМИ, члены парламента смогут поддержать соглашение, если будут уверены, что Мэй не будет находиться у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.
Кроме того, журналисты предполагают, что такое решение поможет с третьей попытки принять проект соглашения и запустить процесс выборов нового премьер-министра.
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Как пишет одно из британских изданий, Тереза Мэй может сообщить о решении уйти с должности сразу после одобрения сделки с Евросоюзом.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Евросоюз согласился отложить Brexit.