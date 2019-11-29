В Лондоне во время стрельбы на мосту смертельно ранили человека.
На Лондонском мосту произошла стрельба. Его окружила полиция.
По предварительной информации, стрельба возникла из-за того, что неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.
Люди, которые проходили мимо, пытались его обезвредить, но им это не удалось. Через несколько минут на мост прибыли подразделения полиции и застрелили нападавшего.
Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb
— amanda** (@AmandaHunter87) 29 ноября 2019 г.
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СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что в результате стрельбы пострадали еще пять человек.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в результате стрельбы в Калифорнии погибла семья из пяти человек.
Источник: Sky News
Фото: Sky News