На Лондонском мосту произошла стрельба. Его окружила полиция.

По предварительной информации, стрельба возникла из-за того, что неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.

Люди, которые проходили мимо, пытались его обезвредить, но им это не удалось. Через несколько минут на мост прибыли подразделения полиции и застрелили нападавшего.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

— amanda** (@AmandaHunter87) 29 ноября 2019 г.