Убийство Хашогджи: суд приговорил пять человек к смертной казни

Суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, к смертной казни, еще трое приговорены к тюремному заключению.

Прокуратура Саудовской Аравии добилась приговора для пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи наказания в виде смертной казни.

Еще трое получили по 24 годам тюремного заключения. Всего по делу предстали 11 подозреваемых.

Следствие установило, что преступление было совершено без предварительных намерений.

Также консул королевства в Стамбуле был признан невиновным. Он предоставил доказательства своего пребывания в другом месте во время убийства.

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Напомним, 2 октября 2018 года Хашогджи исчез в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Официально его признали погибшим только 20 октября.

В ЦРУ считают, что убийство журналиста заказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд, поскольку тот критиковал политику государства.