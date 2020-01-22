Украинский завтрак в Давосе состоится 23 января в 8.30 по киевскому времени в рамках Всемирного экономического форума. Традиционно его проведет Фонд Виктора Пинчука.

В этом году темой дискуссии будет Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы.

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Ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN Фарид Закария выступит модератором дискуссии с участием соучредителя и со-исполнительного председателя правления Carlyle Group Дэвида Рубенштейна, профессора экономики Йельского университета Роберта Шиллера, исполнительного директора General Atlantic Билла Форда, главного исполнительного директора Jigsaw Джареда Коэна, а также Олега Сенцова.

Президент Украины Владимир Зеленский пропустит Украинский завтрак, но на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, на экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских народных депутатов. От фракции Слуга народу поехали 17 нардепов.