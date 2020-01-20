На экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских нардепов

Более 20 народных депутатов Украины едут на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

От фракции Слуга народу поедет на форум 17 нардепов.

– 17 народных депутатов из фракции Слуга народа примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, – сообщили в пресс-службе фракции.

Согласно информации, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

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Как рассказали в Голосе, на Давосский экономический форум едут и депутаты одноименной фракции

– Я не знаю полного списка. Но я знаю, что туда летят Кира Рудык, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Леся Василенко и Ярослав Железняк. Это все, о ком я знаю. Но я не думаю, что кто-то скрывает свое участие в Давосе, – рассказал представитель партии.

Остальные депутатские группы и фракции пока не сообщили о том, едут ли их представители на форум в Давос.

Напомним, форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.