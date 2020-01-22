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Факты / Украина / Политика

Новая реальность и вызовы: главные темы Украинского завтрака в Давосе

Украинский завтрак в Давосе пройдет 23 января в рамках Всемирного экономического форума.

Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne проведут ежегодное традиционное мероприятие, организованное по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В этом году темой дискуссии станет Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы.

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Президент Украины Владимир Зеленский уже начал рабочий визит в Швейцарию, где предусмотрена его речь. Планируется, что мероприятие начнется в 16.00 по местному времени и продлится полчаса.

В качестве почетного спикера ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN, выступит модератором дискуссии с участием Дэвида Рубенштейна, соучредителя и со-исполнительного председателя правления Carlyle Group, Роберта Шиллера, профессора экономики Йельского университета, Белая Форда, исполнительного директора General Atlantic, Джареда Коэна, главного исполнительного директора Jigsaw, а также Олега Сенцова.

Напомним, на экономический форум в Давосе поедут более 20 украинских народных депутатов.

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