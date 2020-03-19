Останьтесь дома ради нас: медики запустили флешмоб в соцсетях

Медики во всем мире призывают людей остаться дома и запустили флешмоб.

Врачи держат в руках листы, на которых написан текст с призывов соблюдать правила карантина.

— Мы остаемся на работе ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас, — написано на их плакатах.