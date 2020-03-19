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Факты / Мир / Мировые новости

Останьтесь дома ради нас: медики запустили флешмоб в соцсетях

Медики во всем мире призывают людей остаться дома и запустили флешмоб.

Врачи держат в руках листы, на которых написан текст с призывов соблюдать правила карантина.

— Мы остаемся на работе ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас, — написано на их плакатах.

Медики просят всех относиться ко своему здоровью ответственно и никуда не выходить без острой необходимости.

Ранее футболисты киевского Динамо записали обращение к болельщикам команды и украинцам. Капитан команды Сергей Сидорчук и футболисты Фран Соль, Микель Дуелунд, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский призвали болельщиков быть ответственными и максимально ограничить социальные контакты.

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