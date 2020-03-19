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Факты / Украина

Підвези медика на роботу. Как работает флешмоб и где найти «народную» развозку

Подвези медика на работу – такой флешмоб запустили украинцы в сети, чтобы помочь работникам медучреждений исполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.

Как рассказали медики, у некоторых из них дорога на работу 18 марта заняла до трех часов времени.

Также к неравнодушным автомобилистам обратилось МВД.

— Если у вас есть среди соседей врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина, — говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве организуют развозку медиков и правоохранителей на работу – КГГА

Чаты и группы созданы для нескольких больших регионов:

В Киевской области;

В Киеве;

Во Львовской области;

В Ровенской области;

Общий.

Также информацию можно найти по хештэгам #підвезимедиканароботу, #ПідвезиЛікаря.

Как известно, с 18 марта Укрзализныця прекратила курсирование пригородных поездов в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.

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