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Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны

25 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны в Национальном парке Припятский.

В двадцатых числах апреля Лукашенко традиционно посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

— Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка Припятский, — говорится в сообщении.

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С целью возобновления лесной массы на площади в 1,5 га в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

лукашенко

К слову, в Чернобыльской зоне продолжается тушение природных пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Источник: БелТА

Фото: БелТА

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