PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пожар в Чернобыльской зоне: горят четыре лесничества, авиация сбросила 236 т воды

В Чернобыльской зоне продолжается тушение природных пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

По состоянию на утро 24 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем.

За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 236 т воды.

ЧитайтеШтрафы выросли в 18 раз: Зеленский подписал закон об ответственности за поджог травы

Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек в селах Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

К тушению пожаров привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно семь путепрокладыватель Вооруженных сил Украины.

Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 066 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 032 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе два вертолета.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в лесничествах зоны отчуждения ЧАЭС еще тлели несколько очагов, которые спасатели тушили с вертолетов. Основные усилия были направлены на локализацию трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка