В Чернобыльской зоне продолжается тушение природных пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

По состоянию на утро 24 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем.

За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 236 т воды.

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Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек в селах Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

К тушению пожаров привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно семь путепрокладыватель Вооруженных сил Украины.

Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 066 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 032 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе два вертолета.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в лесничествах зоны отчуждения ЧАЭС еще тлели несколько очагов, которые спасатели тушили с вертолетов. Основные усилия были направлены на локализацию трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике.