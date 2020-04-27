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Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует — советник президента Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын здоров и чувствует себя хорошо.

Об этом заявил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин.

— Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует, — сказал он.

По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится в курортном городе Вонсан.

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К слову, 27 апреля в центральной газете КНДР Нодон Синмун появилась информация о том, что Ким Чен Ын поздравил работников с завершением строительства курортной зоны Вонсан-Кальма. Дата, когда именно было направлен поздравительный документ не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце. Журналисты ссылаются только на источники, при этом официальные лица в Северной Корее молчат.

Агентство New York Post со ссылкой на “очень солидный источник” сообщило, что лидер Северной Кореи умер.

Источник: Fox News

Фото: Dreamstime

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