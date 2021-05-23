Арест основателя канала NEXTA в Минске: что известно на данный момент

В воскресение, 23 мая, в Беларуси был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Мужчина летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, однако, когда авиалайнер пролетал над воздушным пространством Беларуси, он совершил экстренную посадку в Минске.

Кроме того, Александр Лукашенко отправил на перехват самолета истребитель МиГ-29, а силы ПВО были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Сразу же после приземления Протасевич был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кто такой Роман Протасевич

Роман Протасевич – белорусский оппозиционер, а также соучредитель ряда Telegram-каналов: NEXTA, Беларусь головного мозга и ряда других, которые признаны в Беларуси экстремистскими.

Известность он обрел после последних выборов президента Беларуси, на которых с помощью массовых фальсификаций якобы выиграл Александр Лукашенко.

Тогда по всей стране начались протесты и забастовки, а канал NEXTA занимался их координацией.

Сам Протасевич внесен в список террористов и был объявлен в межгосударственный розыск.

На родине против него заведены уголовные дела сразу по трем статьям белорусского УК: организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигания вражды.

Оппозиционеру грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь.

Реакция мировых лидеров на задержание Протасевича

Задержание Романа Протасевича в Минске спровоцировало негативную реакцию мирового сообщества.

Свой протест уже выразили представители Украины, Литвы, Польши, Австрии, Германии, а также Еврокомиссии.

В частности, спикер МИД Украины Олег Николаенко потребовал немедленного освобождения Протасевича из-под стражи. Он также призвал без каких-либо условий гарантировать соблюдение его прав на время ареста.

Свой протест из-за ареста Протасевича также высказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал ситуацию – беспрецедентной. Он призвал союзников Литвы по НАТО и ЕС отреагировать на угрозу для гражданской авиации, которая исходит от правящего в Беларуси режима.

Кроме того, в МИД страны вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, которому была передана нота протеста с требованием немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа самолета.

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С аналогичным призывом выступил статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поднял вопрос о немедленном введении санкций против Беларуси, который будет обсуждаться уже на саммите ЕС, который запланирован на понедельник.

Сложившуюся ситуацию также осудила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, нарушение властями Беларуси правил международного авиасообщения будет иметь последствия для Минска.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала произошедшее в Минске операцией спецслужб по захвату самолета.

— Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров ради расправы над одним человеком. В Беларуси Роману грозит смертная казнь. Больше ни один человек не может чувствовать себя в безопасности, пролетая над территорией Беларуси.

Кроме того, Тихановская сообщила, что направила в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) требование провести расследование по факту произошедшего и исключить из ICAO Беларусь.

Реакция соцсетей на задержание Протасевича

Пользователи социальных сетей гневно отреагировали на арест Романа Протасевича. Ryanair обвинили в пособничестве диктаторскому режиму Лукашенко и возложили на авиакомпанию ответственность за возможную казнь оппозиционера.

Жители разных стран, оставлявшие свои комментарии на официальной странице лоукостера в Facebook, пригрозили компании бойкотом. Кроме того, они призывают прекратить международное авиасообщение с Беларусью, а над ее территорией ввести бесполетную зону.

Авторы комментариев заявляют об отказе впредь пользоваться услугами Ryanair, требуют официального ответа от авиакомпании, проведения международного расследования, а также прекращения пассажирских полетов над Беларусью.

В авиакомпании заявили, что самолет уже практически вышел из воздушного пространства Беларуси, когда экипажу поступило требование посадить самолет от местного диспетчера, сообщивший о минировании авиалайнера.

Слежка за Протасевичем перед вылетом из Афин

Ранее Роман Протасевич сообщил своим коллегам из NEXTA о слежке за ним.

По словам оппозиционера, неизвестный русскоговорящий мужчина пытался сфотографировать его документы.

При этом на государственном телевидении Беларуси сообщили, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко.