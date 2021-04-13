На границе с Беларусью ввели дополнительные временные ограничения до 31 декабря 2021 года.

Они будут действовать в рамках Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцькои, Локницькои и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараського районов Ровенской области.

Ограничения ввели, чтобы усилить контроль за соблюдением пограничного режима, предотвратить правонарушения и защитить национальную безопасность.

Во время действия ограничений будет запрещено:

проведения работ с 22.00 до 06.00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 м (в случае сельскохозяйственных работ на собственных земельных участках (долевого) подразделение охраны государственной границы нужно известить не позднее, чем за 6 ч. до начала работ );

); движения транспортных средств и лиц дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы с 22.00 до 06.00 (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, привлеченных к сельскохозяйственным работам)

стоянки транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска, которые не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска (контрольными постами) в ожидании пересечения государственной границы;

движения (съезда) транспортных средств в объезд (с) автомобильных дорог, посадки и высадки лиц, оставление транспортных средств, любых товаров и предметов, разгрузки или загрузки имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктами пропуска;

использование легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеров, дельтапланов, аэростатов, дирижаблей) без уведомления не позднее чем за 24 ч. ;

; водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;

выходить маломерными судами и других плавсредствами, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без уведомления не позднее чем за 1 ч. ;

; проведение водолазных работ и любых других спусков под воду не позднее чем за 24 ч. ;

; остановки поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении, при выезде с таможенной территории Украины. В случае вынужденной остановки поезда по техническим или иным причинам во время следования, дежурный железнодорожной станции Сарны немедленно сообщает об этом старшему пограничных нарядов в пунктах контроля и старшему дежурной смены отдела таможенного оформления. При этом перевозчик обязан принять меры по сохранению целостности груза.

Вероятность наступления войск РФ со стороны Беларуси

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил о вероятности наступления войск РФ со стороны Беларуси.

Многие эксперты считают, что участок границы с Беларусью может стать одним из эпицентров наступления войск РФ.

В начале февраля о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь заявила разведка Эстонии.