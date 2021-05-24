Власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair – Латушко

Власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если авиалайнер не совершит экстренную посадку.

Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

— Диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали уничтожить гражданский самолет вместе с пассажирами на борту, — заявил Латушко.

Для этих целей был поднят военный истребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь.

По его словам, действия белорусских властей нельзя охарактеризовать иначе, как акт государственного терроризма.

Арест Романа Протасевича

В воскресение, 23 мая, в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич.

Сразу же после посадки авиалайнера оппозиционер был задержан.

В Беларуси Протасевичу, который внесен в местный список террористов, грозит 15 лет тюрьмы, либо смертная казнь.