Власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair – Латушко

Власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если авиалайнер не совершит экстренную посадку.
Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
— Диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали уничтожить гражданский самолет вместе с пассажирами на борту, — заявил Латушко.
Для этих целей был поднят военный истребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь.
По его словам, действия белорусских властей нельзя охарактеризовать иначе, как акт государственного терроризма.
Арест Романа Протасевича
В воскресение, 23 мая, в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич.
Сразу же после посадки авиалайнера оппозиционер был задержан.
В Беларуси Протасевичу, который внесен в местный список террористов, грозит 15 лет тюрьмы, либо смертная казнь.