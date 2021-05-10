Европейский Союз может в течение следующих недель принять новый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

На такие действия решили пойти, поскольку репрессии против белорусского народа все еще продолжаются. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

— В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание против собственных граждан. Сейчас они направляют действия против польского сообщества. Мы работаем над следующим пакетом санкций, которые, как я надеюсь, примут в течение следующих недель. Это будет дополнительный санкционный пакет, с учетом всего, что происходит в стране, — отметил он.

Санкции против Беларуси

Накануне Европейский Союз продлил санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Они будут действовать против высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в Беларуси, а также репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.

В целом санкции касаются 88 человек, в том числе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и семи организаций.