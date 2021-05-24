23 мая задержали Романа Протасевича – белорусского журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала Nexta, сыгравшего значительную роль в протестах прошлого года, а также его девушку.

После нескольких месяцев протестов многим белорусским активистам пришлось покинуть страну из-за угрозы стать очередной жертвой преследований со стороны государства.

Казалось бы, что большинство оппозиционеров находятся в безопасности, поскольку пребывают в странах, выступивших против действий режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время протестов.

Но сейчас мы видим, что глава Беларуси готов пойти на все, чтобы расправиться с оппозицией.

Факты ICTV рассказывают, что означает задержание Протасевича и какие последствия оно будет иметь для Беларуси.

Санкции на санкции

Задержание оппозиционного журналиста не заставило долго ждать реакции международного сообщества. Чиновники стран-членов Евросоюза сразу заявили о необходимости как можно скорее ввести новый пакет санкций против Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой обсудить эти ограничения, а глава Литвы Гитанас Науседа требует отпустить Протасевича.

Ситуация не осталась и без внимания Соединенных Штатов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре после задержания журналиста сказал о том, что ведется работа по координации ответа вместе с европейскими партнерами.

Координатор независимой инициативы Free Belarus Center Палина Бродик считает, что Украина также должна присоединиться к ограничениям против Беларуси.

Тем более, что президент Владимир Зеленский уже поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

– Украина могла бы брать пример с международного сообщества, ведь здесь находится довольно большое количество белорусов, которые были вынуждены уехать в связи с политическим преследованием. Мы надеемся, что Украина, помимо требования освободить Романа Протасевича, также будет действовать в сторону усиления давления на режим и защиты прав граждан Беларуси. В частности, нам кажется, правильным решением был бы отказ от экономического сотрудничества с белорусскими властями, – говорит Бродик.

Конечно, над новым пакетом санкций работали еще до непосредственного задержания Протасевича. Но в свете последних событий его могут расширить, и пойдет речь здесь не только о блокировании счетов и запрете выдачи виз.

Все же главным в этой истории является самолет компании Ryanair, совершивший посадку в Минске после сообщения о минировании. Сейчас неизвестно, была ли возможность у экипажа не соблюдать указаний, но пока речь идет о том, что он в полной мере придерживался всех международных требований, хотя и аэропорт Вильнюса (Литва) был ближе, чем Минска.

В связи с этим во Франции рассматривают возможность запрета полетов над Беларусью. Политолог Игорь Рейтерович высказал мнение, что авиакомпании могут пойти дальше и отказываться от таких полетов даже без введения санкций.

– Я не исключаю, что любые перелеты в Беларусь, или даже полеты над ней, могут существенно ограничить. Это могут сделать как на уровне ЕС и соответствующих международных организаций, так и на уровне отдельных компаний. Были обвинения в адрес Ryanair, но, по моему мнению, к ней не должно быть претензий. Она действовала по протоколу, чем и воспользовалась Беларусь. Именно поэтому и могут ограничить полеты в эту страну, – говорит политолог.

Украине, которая уже много лет пытается освободить своих политзаключенных из РФ, было бы приятно увидеть жесткий ответ со стороны наших западных партнеров на ситуацию с экс-главным редактором Nexta.

Однако политолог Олег Саакян не советует сразу же рассчитывать на ограничения, которые очень сильно ударят по Беларуси.

– Я думаю, что мы увидим значительно более жесткую реакцию, чем на это надеются Беларусь и Россия. Если до РФ Европа в полной мере не может дотянуться, то на Беларуси может отыграться, показать свои “клыки” и готовность быть последовательной в отстаивании своих ценностей. Закрытие воздуха над Беларусью может быть одним из таких шагов. Вместе с тем могут быть санкции экономического характера, которые могут только анонсировать и ввести в случае, если не отпустят (Протасевича, – Ред.), – объясняет Саакян.

По резонансности ситуации можно сделать вывод, что новый пакет санкций введут намного быстрее, чем ожидалось. Но для освобождения Протасевича этого может быть недостаточно.

Торговля жизнью

Белорусский журналист попал в действительно сложную ситуацию. Для самопровозглашенного президента Беларуси любая оппозиция до сих пор является угрозой его “легитимности”, поэтому ему нужно разбираться с ней быстро и жестко.

По словам одного из пассажиров рейса, который посадили в Минске, Протасевич говорил, что на родине его ждет лишь смертная казнь.

– Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что случилось. Он сказал, кто он, и добавил: Меня здесь ждет смертная казнь, – заявил пассажир.

Действительно, в Беларуси до сих пор применяют смертную казнь как наказание, но подпадает ли под соответствующие статьи для ее применения Протасевич – другой вопрос. В глазах белорусского режима он враг, а наказание для врагов, как известно, должно быть жестким.

Для Лукашенко Протасевич может стать “своим Навальным”. Неким олицетворением всех “врагов” режима и примером для каждого, кто думает пойти против него.

Поэтому, как бы страшно это не звучало, но смертная казнь может стать реальным приговором для журналиста. По словам Бродик, все будет зависеть от статьи, по которой его будут судить.

– Учитывая меры, которые предприняли для задержания Романа, не приходится ожидать каких-то послаблений. Если ему выдвинут международный терроризм – он находился в списке КГБ лиц, причастных к терроризму, – то ему может грозить смертная казнь. Международная общественность должна наиболее резко отреагировать и действовать по отношению к режиму. На данный момент, мне кажется, ни у кого не может быть иллюзий по поводу того, насколько безбашенно и жестоко может действовать Лукашенко касательно граждан любой страны, находящихся на любой территории, – считает координатор.

Но есть и другой вариант, более позитивный. Лукашенко должен понимать, что любые новые ограничения – это дополнительные проблемы для Беларуси. Поэтому может попробовать “поторговаться” за жизнь журналиста.

– После задержания Лукашенко может торговать жизнью этого молодого человека… Он может попробовать что-то выторговать, но вопрос в том, пойдет ли на это Европейский Союз, согласится ли он на переговоры с человеком и государством, которые, по сути, совершили террористический акт межгосударственного плана, – объясняет Рейтерович.

Новая искра протестов

Первое, что приходит в голову после задержания Протасевича – новая волна протестов в Беларуси. Новые попытки подавить оппозицию должны побуждать белорусов еще раз выйти на улицы.

Кажется, к этому готовится и Лукашенко, который подписал законы о запрете освещения несанкционированных акций протеста и ограничении работы сетей связи в случае угрозы национальной безопасности страны.

Но протестная активность в Беларуси уже давно идет на спад, а потому мало кто ожидает, что народ с новой силой поднимется против режима.

– Последними действиями Лукашенко точечно выбивает всех возможных лидеров протеста. То, что произошло с Протасевичем – это сигнал для белорусского общества: что бы вы ни делали, где бы вы ни прятались, куда бы вы не выходили – мы вас найдем и, по логике Лукашенко, привлечем к ответственности, – говорит Рейтерович.

По его мнению, побудить людей к масштабным протестам может реакция международного сообщества. Если она будет достаточно жесткой, то на улицах будет собираться больше белорусов, даже несмотря на угрозы избиения и задержания.

В первые недели протестов их координация часто происходила через различные социальные сети, в частности каналы в мессенджере Telegram. Хотя в Беларуси состоялись одиночные акции в поддержку журналиста, ныне сообщений о масштабных протестах не распространяют.

Лукашенко пытается всеми доступными ему методами давить на оппозицию. Играть на публику, чтобы у людей было все меньше желания выходить за установленные им рамки (хотя сегодня это целесообразнее называть колючей проволокой).

Но это может дать обратный эффект. Возможно, не после ареста и приговора экс-главреду Nexta, но в других попытках показать свой “авторитет”.

– Лукашенко поднял ставки. Он ожидает, что это будет “публичная порка”, которая должна напугать всех и показать, что “батька” есть, и остается сильной политической фигурой, а не хромой уткой в ​​этой истории. Но это может вызвать обратную реакцию. Кого-то это действительно напугает, но может помочь радикализации протеста… Протасевич, вероятно, не станет этим катализатором, но следующий катализатор может привести к тому, что они будут готовы выходить на улицы если не убивать, то умирать, – высказывает мнение Саакян.

Вероятнее всего, что история с экс-главредом Nexta – продолжение борьбы с белорусскими “врагами”, которая началась с “разоблачения покушения” на Лукашенко.

Возможно, в ближайшем будущем Беларусь найдет “сообщников” Протасевича, которые что-то якобы должны были организовать, и арестуют и их. По меньшей мере – объявят в розыск.

Но международное сообщество не собирается оставаться в стороне от этой ситуации. Санкции – его первый шаг, а следующие будут зависеть от действий Лукашенко. Пожалуй, никто не удивится, если в ближайшее время задержанного журналиста объявят политзаключенным и будут требовать его освобождения уже в этих реалиях.

Но если сейчас давление будет недостаточным, то и Лукашенко не откажется от казни журналиста, чтобы показать, что с ним нужно считаться.