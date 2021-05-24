Лукашенко устроил международный скандал: реакция мира на арест Протасевича

Главы государств и правительств стран ЕС рассмотрят ситуацию с арестом оппозиционного белорусского журналиста, соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в рамках двухдневной чрезвычайной встрече в Брюсселе.

Немедленно освободить Протасевича, которого с применением истребителей задержали на борту самолета компании Ryanair, требует Украина, Евросоюз, Соединенные Штаты, Канада и другие страны.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ситуация в Минске требует международного расследования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Александра Лукашенко шокирующим актом, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на необходимости ввести санкции против ответственных за угон самолета.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что отныне ни одному человеку, который будет осуществлять полет над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность.

– Лукашенко лично устроил международный скандал – использовал военную авиацию против мирных граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним единственным человеком, – отметила она.

Белорусская сторона утверждает, что причины таких действий военных были вовсе не политические, а связанные с угрозой теракта.

Диаспора и неравнодушные местные провели протесты против ареста оппозиционера в разных странах. Акция солидарности состоялась и в Киеве.

С плакатами в поддержку Романа Протасевича встретили и пассажиров самолета компании Ryanair в аэропорту Вильнюса.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, якобы из-за поступления сигнала о заминировании, когда борт пролетал над Беларусью.

Среди пассажиров рейса был основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали.

Накануне власти объявили Протасевича в межгосударственный розыск и даже просили Польшу выдать его для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Подробнее о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Роман Протасевич

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