Девушку Протасевича арестовали на два месяца

Софию Сапегу, девушку основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, арестовали в Беларуси на два месяца.
Сапега проведет это время в СИЗО КГБ, сообщает ее адвокат Александр Филанович. Сегодня в Беларуси также провели допрос девушки.
По словам Филановича, с него взяли подписку о неразглашении и вскоре он намерен посетить Софию по месту ее содержания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что девушку подозревают в якобы причастности к нескольким преступлениям, которые предусмотрены в законодательстве Беларуси.
Задержание Протасевича и Сапеги
23 мая белорусские силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. По мнению отца парня, спецслужбы провели продуманную операцию для того, чтобы задержать его сына, основателя Telegram-канала Nexta.
Пара направлялась из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, однако самолет вынужденно посадили, а Софию и Романа задержали. Подробнее о задержании Протасевича и Сапеги читайте на сайте Факты ICTV.
Источник: Открытые медиа
Фото: София Сапега