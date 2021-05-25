Девушку Протасевича арестовали на два месяца

Софию Сапегу, девушку основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, арестовали в Беларуси на два месяца.

Сапега проведет это время в СИЗО КГБ, сообщает ее адвокат Александр Филанович. Сегодня в Беларуси также провели допрос девушки.

По словам Филановича, с него взяли подписку о неразглашении и вскоре он намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что девушку подозревают в якобы причастности к нескольким преступлениям, которые предусмотрены в законодательстве Беларуси.

Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая белорусские силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. По мнению отца парня, спецслужбы провели продуманную операцию для того, чтобы задержать его сына, основателя Telegram-канала Nexta.

Пара направлялась из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, однако самолет вынужденно посадили, а Софию и Романа задержали. Подробнее о задержании Протасевича и Сапеги читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Открытые медиа