PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Девушку Протасевича арестовали на два месяца

Девушку Протасевича арестовали на два месяца

Софию Сапегу, девушку основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, арестовали в Беларуси на два месяца.

Сапега проведет это время в СИЗО КГБ, сообщает ее адвокат Александр Филанович. Сегодня в Беларуси также провели допрос девушки.

По словам Филановича, с него взяли подписку о неразглашении и вскоре он намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Читайте
Хорошо спланированная операция спецслужб: отец Протасевича отреагировал на задержание сына

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что девушку подозревают в якобы причастности к нескольким преступлениям, которые предусмотрены в законодательстве Беларуси.

Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая белорусские силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. По мнению отца парня, спецслужбы провели продуманную операцию для того, чтобы задержать его сына, основателя Telegram-канала Nexta.

Пара направлялась из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, однако самолет вынужденно посадили, а Софию и Романа задержали. Подробнее о задержании Протасевича и Сапеги читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Открытые медиа

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка