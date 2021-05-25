Софию Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем в Минске, подозревают в якобы совершений нескольких преступлений.

В связи с этим девушку задержали на 72 часа. Однако после истечения трех суток относительно девушки могут избрать меру пресечения либо освободить.

Сапегу подозревают в преступлениях, предварительно совершенных с августа по сентябрь 2020 года. За них предусмотрены несколько статей в действующем законодательстве Беларуси.

Также известно, что в России ожидают разрешение от Беларуси на консульскую встречу с девушкой основателя Telegram-канала Nexta.

Задержание Протасевича

23 мая Софию Сапегу и Романа Протасевича задержали белорусские силовики после принудительной посадки самолета в Минске, направлявшегося из Афин в Вильнюс.

Вскоре в сети появилась запись разговора авиадиспетчера Минского аэропорта и пилота самолета Ryanair, на борту которого была пара.

Диспетчер сообщил о якобы минировании самолета, сославшись на электронное письмо, которое прочитала служба безопасности аэропорта.

В Беларуси Роману Протасевичу может грозить смертная казнь, поскольку он внесен в так называемый список террористов страны.

Источник: МИД РФ