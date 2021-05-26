Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экипаж самолета авиакомпании Ryanair самостоятельно принял решение сесть в Минске.

Об этом он заявил в среду, 26 мая, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

— А как мы должны были поступить на фоне каскада сообщений о минированиях в Беларуси, поступающих с польских IP-адресов, — заявил Лукашенко

По его словам, сообщение о минировании авиалайнера поступило из Швейцарии. Он добавил, что маневр с разворотом самолета выглядел нелогично, поскольку до Вильнюса оставалось лететь всего 70 км.

Он также подчеркнул, что информации о принуждении самолета к посадке пилотом МиГ-29 —ложь. Задача истребителя была обеспечить связь с пассажирским бортом и вывести его на посадку в случае критической ситуации.

— Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек, — заявил самопровозглашенный президент, комментируя воздушную блокаду.

Кроме того, Лукашенко опроверг удержание силовиками экипажа и пассажиров самолета. По его словам, экипаж 7 часов пытался с кем-то созвониться, все это время отказываясь вылетать из Минска.

Диктатор также назвал террористами основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Он пообещал обнародовать их показания, которые задержанные дали в ходе допросов.























Летайте там, где угробили 300 человек: реакция Лукашенко на воздушную блокаду Беларуси / 6 фотографий

Самопровозглашенный президент отметил, что недоброжелатели Беларуси изменили свои методы и перешли от разжигания бунтов к удушению экономики страны. Он добавил, что в случае успеха Запад возьмется за Россию.

Он также признал, что три человека покинули самолета в Минске, однако заявил, что они не являлись сотрудниками КГБ, а просто не хотели лететь в Вильнюс.

— Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали Протасевич и Сапега, — заявил Лукашенко.

Реакция ВР на принудительную посадку самолета Ryanair

Накануне в Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление с призывом к мировым лидерам признать Лукашенко угрозой международной безопасности.

Инициаторами документа стал ряд нардепов из разных партий.

Они планируют обратиться в частности к ООН, Европарламенту, Еврокомиссии, а также ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.