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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Протасевича избивали в белорусской тюрьме — МИД Польши

Роман Протасевич

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича избили в тюрьме после задержания в Минске. На распространенном видео видны следы побоев.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Польши наладило контакт с родственниками Протасевича. Они не знают о состоянии его здоровья.

— На записи видно, что к нему применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека, — сказал замглавы МИД Польши.

Задержание Протасевича

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, задержали 22 мая.

Он находился на борту самолета Ryanair, когда поступил сигнал о минировании судна.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.

Фото: NEXTA

Источник: Польское радио

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