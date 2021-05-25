Белорусского оппозиционера Романа Протасевича избили в тюрьме после задержания в Минске. На распространенном видео видны следы побоев.

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Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Польши наладило контакт с родственниками Протасевича. Они не знают о состоянии его здоровья.

— На записи видно, что к нему применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека, — сказал замглавы МИД Польши.

Задержание Протасевича

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, задержали 22 мая.

Он находился на борту самолета Ryanair, когда поступил сигнал о минировании судна.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.

Фото: NEXTA