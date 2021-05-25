Белорусского оппозиционера Романа Протасевича избили в тюрьме после задержания в Минске. На распространенном видео видны следы побоев.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Польши наладило контакт с родственниками Протасевича. Они не знают о состоянии его здоровья.
— На записи видно, что к нему применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека, — сказал замглавы МИД Польши.
Задержание Протасевича
Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, задержали 22 мая.
Он находился на борту самолета Ryanair, когда поступил сигнал о минировании судна.
Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Минске, где журналиста и его спутницу задержали.
Фото: NEXTA