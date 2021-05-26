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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Рада планирует призвать мир признать Лукашенко угрозой международной безопасности

останній диктатор Європи

Народные депутаты Украины хотят призвать мировых лидеров признать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Проект соответствующего постановления зарегистрировали в Верховной Раде 25 мая.

Инициаторами документа стал ряд нардепов из разных партий. Они планируют обратиться в частности к ООН, Европарламенту, Еврокомиссии, Парламентских Ассамблей Совета Европы, ОБСЕ и НАТО.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует, однако документ уже передан на рассмотрение.

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Руководство учебного заведения обеспокоено последними событиями и считает, что Лукашенко больше не достоин такого звания.

Дело в том, что 23 мая по личному приказу Лукашенко в Минске принудительно приземлили самолет. На его борту находился Роман Протасевич — бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta. Он сыграл значительную роль в протестах в Беларуси.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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