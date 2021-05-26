Народные депутаты Украины хотят призвать мировых лидеров признать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Проект соответствующего постановления зарегистрировали в Верховной Раде 25 мая.

Инициаторами документа стал ряд нардепов из разных партий. Они планируют обратиться в частности к ООН, Европарламенту, Еврокомиссии, Парламентских Ассамблей Совета Европы, ОБСЕ и НАТО.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует, однако документ уже передан на рассмотрение.

Лукашенко может потерять звание почетного доктора КНУ

Киевский университет имени Тараса Шевченко намерен лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора. Его присвоили президенту Беларуси еще в 2009 году.

Руководство учебного заведения обеспокоено последними событиями и считает, что Лукашенко больше не достоин такого звания.

Дело в том, что 23 мая по личному приказу Лукашенко в Минске принудительно приземлили самолет. На его борту находился Роман Протасевич — бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta. Он сыграл значительную роль в протестах в Беларуси.