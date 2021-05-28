Американская разведка сообщила представителям Белого дома, что у них есть новые данные о том, откуда появился коронавирус.

Полученные данные пока не удалось исследовать, пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

При этом разведка будет использовать компьютерные мощности, чтобы изучить происхождение вируса.

Специалисты пытаются установить, появился ли вирус из лаборатории, или же в результате контакта человека с животными.

Происхождение коронавируса

Президент США Джо Байден 26 мая поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса.

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Ранее этим вопросом занимались специалисты ВОЗ, для этого они ездили в китайский город Ухань.

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Источник: The New York Times