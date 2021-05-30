Ситуация в Беларуси: Протасевича отправили в минское СИЗО КГБ

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. Там также находится его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Сестра Протасевича узнала, что ее брат там пребывает, поскольку у нее впервые приняли передачку. Родители задержанного журналиста уверены, что его били после задержания.

— У нас есть опасения за состояние здоровья Романа. Зная те методы, которые применяют в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей, — подчеркнул отец Протасевича.

Адвокат основателя Nexta Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести медицинскую экспертизу с целью для исключения применения к журналисту физического насилия и пыток.

Соучредитель Nexta заявил об угрозах

Соучредитель Telegram-канала Nexta Степан Путило рассказал, что ему поступают угрозы и попросил власти Польши об усилении охраны.

Об этом Путило заявил в Варшаве во время пресс-конференции вместе с родителями задержанного Романа Протасевича, пребывавший на самолете Ryanair, который принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя.

Источник: BBC

Фото: Nexta