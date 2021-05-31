Минимум двое погибших: неизвестные расстреляли посетителей ночного клуба в Майами

Трое неизвестных расстреляли посетителей одного из ночных клубов американского города Майами, штат Флорида.

По предварительным данным два человека погибли на месте происшествия. Еще порядка 25 посетителей клуба получили огнестрельные ранения и были доставлены в различные больницы города.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как рассказали очевидцы, трое людей в масках вышли из белого внедорожника Nissan Pathfinder и открыли огонь из пистолетов.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что правоохранители пытаются установить личности нападавших.

— Эти хладнокровные убийцы без разбора стреляли в толпу. Каждые выходные одно и то же. Жители нашего города постоянно становятся мишенью таких атак и это определенно не случайно. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, — заявил в свою очередь начальник полиции Майами Даде Альфредо Рамирес.

Он также попросил общественность помочь в поимке злоумышленников.

Кроме того, местный телеведущий Маркус Лемонис предложил $100 тысяч за любую информацию, которая приведет к аресту виновников трагедии.

Стрельба в Колорадо

В марте вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям магазина в американском городе Колорадо.

Злоумышленник убил 10 человек, в том числе полицейского.

Противостояние между ним и правоохранителями продолжалось несколько часов.