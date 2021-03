В США мужчина в прямом эфире устроил стрельбу в магазине — 10 убитых

В магазине в Колорадо (США) вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского. Противостояние продолжалось несколько часов.

Нападение закончилось тем, что раненого подозреваемого без рубашки увели с магазина.

Стрельба велась в прямом эфире очевидцами на YouTube.

Мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина. Первым на вызов прибыл 51-летний полицейский Эрик Тэлли, он погиб от пули стрелка.

Президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе.

The police have caught an active shooter after several shootings at a supermarket of Boulder, Colorado, USA. Boulder police confirm ‘multiple’ people were killed in mass shooting, with a person of interest in custody and no details of motive at this time. pic.twitter.com/fL1q4lC86E

— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) March 23, 2021