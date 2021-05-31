Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить нарушение прав человека с президентом России Владимиром Путиным.

Белый дом заявил на прошлой неделе, что первая личная встреча Байдена и Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня. Обе стороны планируют обсудить ряд тем.

— Я встречусь с Путиным через пару недель в Женеве, чтобы прояснить, что мы (США, — Ред.) не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этими правами, — заявил Байден.

Байден ранее встречался с Путиным во время его пребывания на посту вице-президента. Несмотря на ухудшение отношений между двумя странами из-за конфликта на востоке Украины, Байден надеется установить канал связи.

Санкции США против России

В апреле администрация Байдена ввела санкции США против России. Тогда США выслали 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в частности за серьезные нарушения прав человека в Крыму.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также в этом месяце встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Блинкен также обсудил вопрос об агрессивных действиях России, в том числе о вмешательстве Москвы в выборы, незаконном задержании граждан США в России, задержании российского оппозиционера Алексея Навального.