Байден пообщается с Зеленским перед встречей с Путиным — МИД

Президент США Джо Байден будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским перед встречей с Владимиром Путиным — президентом РФ.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

— У нас есть очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. Поэтому встречи Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским, — отметил он.

Также Евгений Енин заверил, что министерство иностранных дел Украины сейчас готовит повестку дня для разговора Байдена и Зеленского, и занимается логистическим согласованием этой беседы.

Поэтому в МИД уверены, что США выдержат достаточно жесткую и четкую линию во время встречи Байдена и Путина, которой они придерживались в отношениях с Украиной с самого начала войны на Донбассе.

Встреча Байдена и Путина

На днях стало известно, что встреча президентов США и России состоится в Женеве. Это официально подтвердили администрации обоих президентов. Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня.

Они обсудят отношения между странами и перспективы их развития. Также разговор будет касаться преодоления пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Источник: Украина 24