Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что его подставили свои же. По его словам, у него был конфликт с одним человеком из их команды.

Об этом он сказал в эфире белорусского телевидения.

Протасевич отметил, что перед вылетом из Афин в Вильнюс, после чего его задержали, он написал в рабочем чате об этом. Там присутствовал человек, которого он подозревает.

— Я уже думал о том, что единственный раз, когда я написал, как, когда и на каком самолете я буду перемещаться. Это было в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть, в принципе, и этот человек. Одной из первых мыслей была — реально меня просто подставили! Я нигде этого не говорил, а как только сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!, — сообщил он.

По словам Протасевича, у него был конфликт только с одним человеком, которого он и подозревает.

— У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы, — заявил он.

Также Протасевич выразил удивление изменившемуся к нему в последнее время отношению со стороны советника экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франака Вячорки.

— С Франаком Вячоркой были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное, — отметил Протасевич.

Задержание Протасевича

23 мая белорусские силовики задержали Протасевича и обвинили его в терроризме.

Оппозиционер заподозрил, что за ним следят еще в аэропорту Афин, но вряд ли думал, что все так для него обернется.

На самом деле самолет оторвался от земли и спокойно пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и почти всей Беларусью. Когда он почти долетел в Литву, то его развернули и посадили в Минске якобы из-за бомбы.

Фото: Instagram