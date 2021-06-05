Байден встретится с генсеком НАТО в Белом доме

Президент США Джо Байден обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме вызовы, которые создают перед странами НАТО Россия и Китай.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, встреча политиков запланирована на понедельник, 7 июня.

Также стороны обсудят саммит НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня. Также на повестке дня — усиление трансатлантической безопасности на фоне вызовов со стороны России и Китая, а также другие вопросы.

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Отдельно Байден и Столтенберг будут говорить о формировании общего ответа на угрозы кибератак, а также климатических изменений и других вызовов.

Встреча Байдена и Путина

Недавно стало известно, что президент США и президент Российской Федерации встретятся во время саммита в Женеве (Швейцария).

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Планируется, что стороны обсудят агрессию России против Украины. Также в повестке дня — российские кибератаки против США, агрессивные действия РФ против Украины, преодоление пандемии Covid-19 и ряд других вопросов.