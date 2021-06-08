Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении наказания за проведение массовых мероприятий. В частности уголовная ответственность предусмотрена за участие и организацию протестов.

Согласно документу, будут арестовывать или ограничивать (лишать) свободы до трех лет за неоднократное проведение массовых мероприятий лиц, осужденных дважды в течение года по статье 24.23 КоАП касательно несанкционированных акций.

В то же время усиливают ответственность за участие и организацию групповых действий, якобы грубо нарушающих общественный порядок.

Этот закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет ограничения свободы. Раньше за такое “нарушение” можно было получить до трех лет ограничения/лишения свободы.

Кроме того, за привлечение к экстремистской деятельности и “другое содействие” такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

Также в законе Лукашенко прописана и ответственность для владельцев онлайн-платформ за распространение запрещенной информации повторно в течение года.

За это будут штрафовать и лишать свободы до двух лет.

За “незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия” тоже вводится ответственность.

Так, если гражданина дважды в год судили за пропаганду или распространение нацистской символики, то ему может грозить до четырех лет ограничения/лишения свободы.

За убийство силовиков или военнослужащих будут лишать свободы до 12 лет. Ранее наказание длилось 10 лет.

Кроме этого, усиливается ответственность за неуплату налогов (от семи до 12 лет заключения), а также за клевету и публичные призывы к несанкционированным акциям.

В общем основные положения этого закона вступят в силу через 10 дней, некоторые — через три месяца.

На днях Лукашенко подписал документ о введении нового государственного праздника 17 сентября. Это день, когда в 1939 году СССР напал на Польшу.

Самопровозглашенный президент Беларуси назвал новый праздник Днем народного единства.

Источник: Pravo.by