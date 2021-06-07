Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про введення нового державного свята 17 вересня. Це день, коли в 1939 році СРСР напав на Польщу.

Він назвав нове свято Днем народної єдності.

– Цей день став актом історичної справедливості для білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору. Відновлена у 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти в роки Великої Вітчизняної війни, зайняти почесне місце в міжнародній спільноті, стати одним зі співзасновників Організації Об’єднаних Націй, – повідомили в прес-службі Лукашенка.

Зазначається, що встановлення Дня народної єдності 17 вересня нібито підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності.

Нагадаємо, 18 березня 1921 року між представниками РРФСР і УРСР, з одного боку, і Польщі – з іншого, підписали Ризький мирний договір. Він закріпив поділ українських і білоруських земель між Польщею і радянськими республіками після радянсько-польської війни 1919-1920 років.

У 1939 році радянські війська вторглися в Польщу. Це призвело до остаточної окупації Польщі СРСР і нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.

Лукашенка позбавили звання почесного доктора

Раніше Лукашенка позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відповідне рішення про позбавлення звання Лукашенка ухвалила вчена рада КНУ, яка складається з понад 80 почесних директорів.

Джерело: Белта