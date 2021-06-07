Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Эту информацию подтвердили сайта Факты ICTV в ВУЗе. Сейчас университет готовит пресс-релиз по решению.

Соответствующее решение о лишении звания Лукашенко принял ученый совет КНУ, которая состоит из более 80 почетных директоров.

Это первое такое решение в истории столичного университета.

Для того, чтобы лишить звания почетного доктора, ученый совет КНУ внес изменения в порядок предоставления этого звания, поскольку до сих пор механизма не существовало.

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Диплом почетного доктора вручил Александру Лукашенко бывший ректор КНУ Леонид Губернский еще в 2009 году.

25 мая ректор Киевского университета им. Шевченко Владимир Бугров сообщил, что Лукашенко могут лишить звания почетного доктора университета.

Бугров подчеркнул, что это связано с недавними событиями в Беларуси, а именно с принудительной посадки самолета с Романом Протасевичем. Поэтому Лукашенко не заслуживает почетного звания.