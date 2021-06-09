Украина имеет все необходимые инструментами для потенциального присоединения к НАТО. Однако некоторые страны не выражают достаточную поддержку такому стремлению Киева.
Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушания в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
— Мы поддерживаем членство Украины в Североатлантическом Альянсе. У нее сейчас есть все нужные для этого инструменты, — заявил он.
По словам Госсекретаря, с момента создания Плана действий по членству в НАТО разработали ряд других инструментов.
Как объяснил Блинкен, эти инструменты предусматривают содействие подготовке стран для присоединения к Альянсу. В частности, ежегодную программу, выгоды из которой получает Украина.
Однако не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана.
— Сам план действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства-члены Альянса сейчас это поддерживают меньше, чем другие, — отметил он.
Получение Украиной ПДЧ
Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди членов Альянса нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ.
Также он подчеркнул, что итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.
Источник: Госдеп США