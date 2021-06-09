Украина имеет все необходимые инструментами для потенциального присоединения к НАТО. Однако некоторые страны не выражают достаточную поддержку такому стремлению Киева.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушания в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

— Мы поддерживаем членство Украины в Североатлантическом Альянсе. У нее сейчас есть все нужные для этого инструменты, — заявил он.

По словам Госсекретаря, с момента создания Плана действий по членству в НАТО разработали ряд других инструментов.

Как объяснил Блинкен, эти инструменты предусматривают содействие подготовке стран для присоединения к Альянсу. В частности, ежегодную программу, выгоды из которой получает Украина.

Однако не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана.

— Сам план действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства-члены Альянса сейчас это поддерживают меньше, чем другие, — отметил он.

Получение Украиной ПДЧ

Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди членов Альянса нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ.

Также он подчеркнул, что итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.

Источник: Госдеп США