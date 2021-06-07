В НАТО нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ — заместитель генсека

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме Демократия в действии в Киеве заявил, что среди членов нет согласия о предоставлении Украине плана действия относительно членства, однако успокоил — итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.

— Политика открытых дверей является неизменной и актуальной. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику открытых дверей, — подчеркнул он и призвал Киев не разочаровываться, вспомнив историю с его родной Румынией.

Кроме перспектив членства в НАТО, участники форума обсуждали угрозы демократии, среди основных — коррупция. В этой панели первым выступил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ни одна страна не имеет столько антикоррупционных ведомств — НАБУ, САП, ГБР, НАПК, Высший антикоррупционный суд. Однако еще просит депутатов принять антикоррупционную стратегию на три года.

Выступила на форуме и президент Молдовы Мая Санду, которая победила на выборах под лозунгом борьбы с коррупцией и контрабандой.

Она не скрывает, что в ее стране есть несколько коррупционных кланов, которые покупают судебные решения, и судьи даже могут выбирать, кому продаться.

Поэтому, по ее словам, когда коррумпированные суды становятся независимыми, то это не решает проблемы, а усугубляет ее.

Владимир Зеленский говорил, что у него есть план Б по членству в НАТО. В частности, Киев готов рассмотреть получение гарантий безопасности от Европейского Союза и США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.