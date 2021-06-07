Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика

В НАТО нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ — заместитель генсека

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме Демократия в действии в Киеве заявил, что среди членов нет согласия о предоставлении Украине плана действия относительно членства, однако успокоил — итоговое заявление саммита подтвердит перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.

— Политика открытых дверей является неизменной и актуальной. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику открытых дверей, — подчеркнул он и призвал Киев не разочаровываться, вспомнив историю с его родной Румынией.

Кроме перспектив членства в НАТО, участники форума обсуждали угрозы демократии, среди основных — коррупция. В этой панели первым выступил президент Владимир Зеленский.

Читайте
Нам грозит опасность: Зеленский призвал немедленно решить вопрос по НАТО

Глава государства подчеркнул, что ни одна страна не имеет столько антикоррупционных ведомств — НАБУ, САП, ГБР, НАПК, Высший антикоррупционный суд. Однако еще просит депутатов принять антикоррупционную стратегию на три года.

Выступила на форуме и президент Молдовы Мая Санду, которая победила на выборах под лозунгом борьбы с коррупцией и контрабандой.

Она не скрывает, что в ее стране есть несколько коррупционных кланов, которые покупают судебные решения, и судьи даже могут выбирать, кому продаться.

Поэтому, по ее словам, когда коррумпированные суды становятся независимыми, то это не решает проблемы, а усугубляет ее.

Владимир Зеленский говорил, что у него есть план Б по членству в НАТО. В частности, Киев готов рассмотреть получение гарантий безопасности от Европейского Союза и США.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина ожидает получить план по членству в НАТО до конца года — Стефанишина
Украина ожидает получить план по членству в НАТО до конца года — Стефанишина
На саммите НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины — замгенсека
На саммите НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины — замгенсека
Танки не только для Египта: как в Германии стремятся помочь Украине в борьбе с РФ
Танки не только для Египта: как в Германии стремятся помочь Украине в борьбе с РФ
Нам грозит опасность: Зеленский призвал немедленно решить вопрос по НАТО
Нам грозит опасность: Зеленский призвал немедленно решить вопрос по НАТО
Байден встретится с генсеком НАТО в Белом доме
Байден встретится с генсеком НАТО в Белом доме
Два секретных вопроса и выдворение воров в законе: что известно о решениях СНБО
Два секретных вопроса и выдворение воров в законе: что известно о решениях СНБО
Санкции против Лукашенко, НАТО, земля и Донбасс: что рассмотрит СНБО 4 июня
Санкции против Лукашенко, НАТО, земля и Донбасс: что рассмотрит СНБО 4 июня
Резников: Это будет знак для Украины, если Зеленский выступит на саммите НАТО
Резников: Это будет знак для Украины, если Зеленский выступит на саммите НАТО
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка