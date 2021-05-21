НАТО не примет решение о ПДЧ для Украины на июньском саммите — Стефанишина

Несмотря на то, что НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей, решение о Плане действий по членству для Украины вряд ли примут во время саммита Альянса, который запланирован на июнь.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она объяснила, что саммит НАТО будет достаточно коротким, поскольку сначала его планировали провести осенью, а пришлось готовиться к проведению летом.

— У нас было очень много встреч и на уровне послов стран НАТО, и на уровне моих непосредственных визави. Мы проговорили несколько важных моментов, среди которых, конечно, политика открытых дверей. Мы очевидно понимаем, что нынешний саммит — это не тот саммит, где будет принято решение о ПДЧ, — отметила она.

В то же время Ольга Стефанишина отметила: важно, что вопрос получения Плана действий по членству в НАТО обсуждают не только в Украине, но и на уровне всех стран Североатлантического альянса.

Получение Украиной ПДЧ

Накануне Ольга Стефанишина заявила, что вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет на повестке дня саммита Альянса, который состоится в июне этого года.

По ее словам, Украина ожидает мощные и серьезные месседжи в этом направлении. Поскольку так громко, последовательно и обоснованно мы не заявляли о ПДЧ с 2008 года.