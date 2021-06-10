Компания JBS заплатила хакерам-вымогателям $11 млн

Мировая компания по производству мясной продукции JBS выплатила киберпреступникам $11 млн. На прошлой неделе хакеры вывели из строя производство, на котором перерабатываются примерно пятая часть поставок мяса в США.
Генеральный директор компании Андре Ногейра сообщил о выплате киберпреступникам суммы в интервью газете The Wall Street Journal.
— Было очень больно платить преступникам, но мы сделали правильно, ради наших клиентов, — сказал Ногейра.
Он добавил, что оплата была осуществлена после того, как большинство заводов JBS снова заработали.
Выплата была произведена в биткоинах, чтобы защитить мясные заводы JBS от дальнейших разрушений и ограничить потенциальное влияние на рестораны, продуктовые магазины и фермеров, которые полагаются на JBS.
JBS — крупнейшая в мире мясная компания по продаже, переработке говядины, птицы и свинины от Австралии до Южной Америки и Европы. В США компания является крупнейшим переработчиком говядины и ведущим поставщиком курятины и свинины.
Его дочернее предприятие Pilgrim’s Pride Corp., которое также подверглось нападению, является вторым по величине переработчиком птицы в США после Tyson Foods Inc.
Российские кибератаки в США
Российские хакеры атаковали крупнейшего производителя мяса в мире JBS. Сделали киберпреступники это с помощью программ-вымогателей.
Так, преступная деятельность заблокировала компьютерные системы компании. После чего мошенники потребовали выкуп, чтобы вернуть доступ.