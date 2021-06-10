Компания JBS заплатила хакерам-вымогателям $11 млн

Мировая компания по производству мясной продукции JBS выплатила киберпреступникам $11 млн. На прошлой неделе хакеры вывели из строя производство, на котором перерабатываются примерно пятая часть поставок мяса в США.

Генеральный директор компании Андре Ногейра сообщил о выплате киберпреступникам суммы в интервью газете The Wall Street Journal.

— Было очень больно платить преступникам, но мы сделали правильно, ради наших клиентов, — сказал Ногейра.

Он добавил, что оплата была осуществлена ​​после того, как большинство заводов JBS снова заработали.

Выплата была произведена в биткоинах, чтобы защитить мясные заводы JBS от дальнейших разрушений и ограничить потенциальное влияние на рестораны, продуктовые магазины и фермеров, которые полагаются на JBS.

JBS — крупнейшая в мире мясная компания по продаже, переработке говядины, птицы и свинины от Австралии до Южной Америки и Европы. В США компания является крупнейшим переработчиком говядины и ведущим поставщиком курятины и свинины.

Его дочернее предприятие Pilgrim’s Pride Corp., которое также подверглось нападению, является вторым по величине переработчиком птицы в США после Tyson Foods Inc.

Российские кибератаки в США

Российские хакеры атаковали крупнейшего производителя мяса в мире JBS. Сделали киберпреступники это с помощью программ-вымогателей.

Так, преступная деятельность заблокировала компьютерные системы компании. После чего мошенники потребовали выкуп, чтобы вернуть доступ.