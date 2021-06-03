Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

Российские хакеры стояли за атакой на крупнейшего производителя мяса JBS — ФБР

Российские хакеры стояли за атакой на крупнейшего производителя мяса JBS — ФБР

Российские хакеры с помощью программ-вымогателей атаковали американского производителя мяса JBS, который является крупнейшим в мире. Привлекать к ответственности планируют хакерскую группировку Revil.

Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США.

Читайте
Хакеры, связанные с ГРУ РФ, атаковали госагентство США USAID

Кибератака в минувшие выходные не позволила JBS осуществить ряд операций в США, Канаде и Австралии.

Revil, также известная как Sodinokobi, является одним из самых прибыльных хакерских группировок в мире.

— Мы приписали нападение на JBS Revil и усердно работаем над тем, чтобы привлечь участников угрозы к ответственности, — сообщили в ФБР.

В JBS не сообщили, заплатили ли они хакерам. Компания является крупнейшим в мире поставщиком мяса с более чем 150 заводами в 15 странах. Ее клиентами являются тысячи супермаркетов и сеть ресторанов McDonald’s.

Программы-вымогатели являются одной из самых выгодных форм кибератаки. Обычно происходит блокирование компьютерной сети компании до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.

В Белом доме в среду заявили, что президент США Джо Байден поднимет вопрос о кибератаках, когда через две недели встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Российские кибератаки в США

Недавно американский суд приговорил к десяти месяцам заключения россиянина Егора Крючкова, который признал себя виновным в подготовке к взлому компьютерной сети компании Tesla.

Так, мужчина хотел заплатить работнику Tesla $500 тыс. за установку вредоносного программного обеспечения на заводе электрических батарей компании в Неваде. Затем он планировал похитить секретные документы с целью последующего выкупа.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка