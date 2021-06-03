Программы-вымогатели являются одной из самых выгодных форм кибератаки. Обычно происходит блокирование компьютерной сети компании до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.

В Белом доме в среду заявили, что президент США Джо Байден поднимет вопрос о кибератаках, когда через две недели встретится с президентом России Владимиром Путиным.