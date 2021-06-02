У США підозрюють російських хакерів в атаці на найбільшого виробника м’яса JBS

Адміністрація Білого дому підозрює хакерів із Росії у кібератаці на найбільшого виробника м’ясної продукції у світі JBS S.A. Штаб-квартира фірми базується у Бразилії.

Як сказала заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр, адміністрація США контактувала з російською владою щодо кібератаки на JBS S.A

За її словами, напередодні ця компанія повідомила, що до атаки, ймовірно, причетна злочинна організація, що базується в РФ.

– Тож Білий дім хоче донести до влади Кремля, що відповідальні країни не приховують злочинців-вимагачів, – наголосила Жан-П’єр.

Окрім того, американське ФБР вже підключилося до розслідування обставин хакерської атаки.

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1 червня філіїї JBS SA, розташовані у Північній Америці та Австралії, стали жертвами хакерських атак. Власне злочинна діяльність заблокувала комп’ютерні системи компанії.

Після чого шахраї почали вимагати викуп, щоб повернути доступ. Через це фірмі довелося зупинити роботу на заводах.

Російські кібератаки в США

Нещодавно американський суд засудив до десяти місяців ув’язнення росіянина Єгора Крючкова, який визнав себе винним у підготовці до зламу комп’ютерної мережі компанії Tesla.

Так, чоловік хотів заплатити працівнику Tesla $500 тис. за встановлення шкідливого програмного забезпечення на заводі електричних батарей компанії в Неваді. Потім він планував викрасти секретні документи з метою подальшого викупу.