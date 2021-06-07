На саммите в Брюсселе 14 июня лидеры НАТО подтвердят политику открытых дверей для Украины и Грузии. Но Киев должен продолжать реформы.

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Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на пресс-конференции 7 июня.

— Политика открытых дверей является прочной и настоящей, и наши лидеры на саммите через неделю подтвердят политику открытых дверей, — заявил он.

Он добавил, что НАТО является организацией 30 наций, которые принимают решение консенсусом.

— Так что перед тем, как прийти к одному решению, нам нужно иметь консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу, — заявил Джоане.

Также он подчеркнул, что Украине необходимо продолжать реформы.

— Если вы придерживаетесь курса, делаете домашние реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а ради своего народа, и вы действительно продолжаете инвестировать в свое Западное будущее… это единственный способ двигаться вперед, это то, что принесет результаты, — резюмировал он.

Членство Украины в НАТО

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у него есть план Б по членству Украины в НАТО.

Также глава государства отметил, что Украина может получить гарантии безопасности от США и Евросоюза. Эту возможность он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом.